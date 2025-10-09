В столичном Зеленом парке благоустроили детскую площадку

Благоустройство детской площадки в Зеленом парке в Москве провели в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства столицы.
Общественное пространство находится на пересечении Зеленого проспекта и Фрязевской улицы на границе районов Новогиреево и Ивановское. Там специалисты обустроили большую песочницу с детскими экскаваторами, элементами в технике геопластики и оборудованием для игр. Рядом разместили горки, качели-гнезда и интерактивную панель «Кулачок», обучающую принципам возвратно-поступательного движения. А возле площадки установили лавочки.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.