В столичном Зеленом парке благоустроили детскую площадку

Общественное пространство находится на пересечении Зеленого проспекта и Фрязевской улицы на границе районов Новогиреево и Ивановское. Там специалисты обустроили большую песочницу с детскими экскаваторами, элементами в технике геопластики и оборудованием для игр. Рядом разместили горки, качели-гнезда и интерактивную панель «Кулачок», обучающую принципам возвратно-поступательного движения. А возле площадки установили лавочки.