В жилищных агентствах Петербурга не хватает 18% дворников

Разумишкин подчеркнул, что нехватка кадров не должна заметно сказаться на качестве уборки дворов.
«Когда ты понимаешь, где у тебя чего не хватает, ты должен сконцентрировать все силы и скоординировать работу таким образом, чтобы минимизировать риски. Ты должен понимать, с какими ресурсами ты будешь убирать. Речь не только о переработках, за переработки мы платим, получаются серьезные деньги. Будем честны, какие-то белые пятна у нас есть, это никто не скрывает, но мы над этими белыми пятнами работаем», — сказал Разумишкин.
Сейчас, по его словам, одна из основных задач — совершенствовать систему контроля. За передвижением техники следят онлайн. Внимательно планируют следить и за передвижением дворников. Ранее в интервью «Фонтанке» Разумишкин рассказывал, что работников ручного труда могут оснастить специальным мобильным приложением для отслеживания работы.
Штатное количество единиц работников ручного труда для уборки внутридворовых территорий в 2025 году поэтапно увеличивали. Количество дворников увеличили на тысячу с 1 января и еще на тысячу с 1 июля.
«Был рассчитан норматив по дворникам. И сегодня по штату это 6435. По факту их меньше, безусловно. Зарплаты поднимаются, и сегодня дворник — это 65 тысяч рублей, 99 тысяч — механизатор. Эти все шаги серьезно поддерживают отрасль. Мы понимаем, что дворников мы еще будем дополнительно набирать, доводить до норматива», — сказал Разумишкин.
В конце октября 2024-го штат дворников, по данным жилищного комитета, был укомплектован на 91%. К уборке снега тогда решили привлекать студентов.