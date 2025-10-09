В жилищных агентствах Петербурга не хватает 18% дворников

«Когда ты понимаешь, где у тебя чего не хватает, ты должен сконцентрировать все силы и скоординировать работу таким образом, чтобы минимизировать риски. Ты должен понимать, с какими ресурсами ты будешь убирать. Речь не только о переработках, за переработки мы платим, получаются серьезные деньги. Будем честны, какие-то белые пятна у нас есть, это никто не скрывает, но мы над этими белыми пятнами работаем», — сказал Разумишкин.