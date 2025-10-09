В городе Щучье Курганской области обновили первый этаж поликлиники

Капитальный ремонт первого этажа корпуса поликлиники межрайонной больницы № 8 в городе Щучье Курганской области провели при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона.
По словам руководителя больницы Валерия Мусина, работы в учреждении начались в январе. За это время на первом этаже заменили оконные и дверные блоки, уложили плитку в кабинетах, заменили систему отопления, электроснабжения, водоснабжения и канализации. Там находятся кабинет хирурга, кардиолога, кабинет маммографии, рентген-кабинет, стерилизационная и гардеробная.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.