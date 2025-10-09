Ричмонд
Эксперт провел параллели между Молдавией и Украиной

Наращивая агрессивную риторику в отношении России, Молдавия повторяет украинский сценарий. Об этом в беседе NEWS.ru рассказал военный эксперт Василий Дандыкин. Он назвал ожидаемым решение Кишинева объявить Россию угрозой национальной безопасности страны.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Вадим Денисов/ТАСС

Эксперт также указал на подтасовки результатов выборов стране, отметив, что власти Молдавии пошли по пути Украины. «Они не случайно партнеры, а президент Майя Санду не зря всячески поддерживает Владимира Зеленского. И это, конечно, весьма тревожно», — считает Дандыкин.

По его словам, высказывания Санду создают угрозу для Приднестровья. Он пояснил, что Кишинев намерен силовыми методами решить проблему самоопределения «адекватно мыслящих окраин и народов».

Как пояснил Дандыкин, Кишинев в Приднестровье действует в интересах Запада, который, в свою очередь, заинтересован в конфликте для ослабления позиции России. «У Молдавии не такая большая армия, но при помощи Запада и Украины они могут рассчитывать задавить Приднестровье», — пояснил Дандыкин.

Ранее сообщалось, что молдавские власти утвердили новую военную стратегию страны, рассчитанную на 2025−2035 годы. В документе Российская Федерация обозначена как ключевая угроза безопасности Молдавии, а также отмечены риски, связанные с продолжением специальной военной операции.

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше