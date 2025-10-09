Ричмонд
В Хабаровском крае жители Высокогорного мерзнут без отопления после пожара

Прокуратура контролирует ремонт котельной, чтобы включить тепло в поселке.

Источник: Соцсети

В Хабаровском крае, в поселке Высокогорный Ванинского района до сих пор нет отопления из-за несвоевременного восстановления котельной, пострадавшей от пожара, — сообщает Прокуратура Хабаровского края.

Жители не получают коммунальную услугу, что нарушает законодательство в сфере ЖКХ.

Прокуратура Ванинского района уже приняла меры реагирования. Для координации работ и запуска котельной в поселок выехал прокурор Константин Савин.

Надзорное ведомство держит ситуацию на особом контроле, чтобы отопительный период в Высокогорном начался без задержек.