В Хабаровском крае жители Высокогорного мерзнут без отопления после пожара

В Хабаровском крае, в поселке Высокогорный Ванинского района до сих пор нет отопления из-за несвоевременного восстановления котельной, пострадавшей от пожара, — сообщает Прокуратура Хабаровского края.
Жители не получают коммунальную услугу, что нарушает законодательство в сфере ЖКХ.
Прокуратура Ванинского района уже приняла меры реагирования. Для координации работ и запуска котельной в поселок выехал прокурор Константин Савин.
Надзорное ведомство держит ситуацию на особом контроле, чтобы отопительный период в Высокогорном начался без задержек.