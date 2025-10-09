Снег и мороз в Астане, тепло до +23°С в Алматы, жара в Шымкенте: прогноз погоды на 10, 11 и 12 октября

В ближайшие три дня в Астане ожидаются снег и мороз, в Алматы — тепло до +23°С, а в Шымкенте — жара. Об этом говорится в прогнозе погоды на 10, 11 и 12 октября 2025 года, который корреспонденту Zakon.kz предоставили в пресс-службе РГП «Казгидромет».