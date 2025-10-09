Снег и мороз в Астане, тепло до +23°С в Алматы, жара в Шымкенте: прогноз погоды на 10, 11 и 12 октября

Прогноз погоды по Астане
- 10 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений ночью 2−7, днем 7−12 м/с. Температура воздуха ночью −1−3°С, днем +13+15°С.
- 11 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +7+9°С.
- 12 октября: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ветер северо-восточный 9−14, днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью −1+1°С, днем +1+3°С.
Прогноз погоды по Алматы
- 10 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +16+18°С.
- 11 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +18+20°С.
- 12 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +21+23°С.
Прогноз погоды по Шымкенту
- 10 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +23+25°С.
- 11 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +25+27°С.
- 12 октября: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный 8−13, днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +22+24°С.