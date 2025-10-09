Жителей Татарстана массово штрафуют за отказ впустить газовиков в квартиры

Госжилинспекция Татарстана подвела итоги работы за девять месяцев и сообщила. В результате инспекторы оштрафовали более 230 собственников жилых помещений на сумму свыше 1,2 миллиона рублей за нарушения правил пользования газом. Об этом информирует пресс-служба ведомства.
В 2025 году жилинспекция получила 287 обращений от газоснабжающих компаний, на основании которых было возбуждено 202 административных дела. В республике среди наиболее частых нарушений в сфере обслуживания газового оборудования можно выделить отказ в допуске специалистов газовой службы, уклонение от заключения договора на обслуживание и самовольную замену газовых приборов.
В результате к ответственности привлекли 232 владельца квартир. Ранее жители региона ранее назвали худшие управляющие компании, среди которых лидирующие позиции заняли ООО УК «Мой дом», ООО УК «Солнечный город», ООО УК «Сервис гарант», ООО УК «Гвардейская» и ООО УК «ЖКХ Московского района».