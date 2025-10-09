Жителей Татарстана массово штрафуют за отказ впустить газовиков в квартиры

В 2025 году жилинспекция получила 287 обращений от газоснабжающих компаний, на основании которых было возбуждено 202 административных дела. В республике среди наиболее частых нарушений в сфере обслуживания газового оборудования можно выделить отказ в допуске специалистов газовой службы, уклонение от заключения договора на обслуживание и самовольную замену газовых приборов.