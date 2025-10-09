В пчеловодческом хозяйстве Тверской области построят гостевой дом

Пасека принадлежит фермеру Алексею Жилину. Его хозяйство по разведению пчел является одним из самых крупных в регионе. Там проводят экскурсии, где гостям рассказывают о содержании пчел. Также есть лаборатория, в которой можно попробовать местный мед. Кроме того, работает апидомик, в котором проводят оздоровительный релакс-тур с ароматерапией.