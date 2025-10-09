В пчеловодческом хозяйстве Тверской области построят гостевой дом

Гостевой дом построят на территории пчеловодческого хозяйства в Калининском округе Тверской области на средства гранта «Агростартап». Развитие агротуризма — одна из задач нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в аппарате правительства региона.
Помимо этого, планируется создать восковую комнату и помещение для мастер-классов. Проект «Круглогодичная оздоровительно-познавательная АпиУсадьба на действующей пасеке» реализуют в течение пяти лет.
Пасека принадлежит фермеру Алексею Жилину. Его хозяйство по разведению пчел является одним из самых крупных в регионе. Там проводят экскурсии, где гостям рассказывают о содержании пчел. Также есть лаборатория, в которой можно попробовать местный мед. Кроме того, работает апидомик, в котором проводят оздоровительный релакс-тур с ароматерапией.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.