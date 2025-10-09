Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей Иркутской области предупредили о похолодании до −12 градусов

В Иркутской области на этой неделе ожидается похолодание.

Сейчас в Ричмонде: +12° 4 м/с 62% 765 мм рт. ст. +16°
Источник: Аргументы и факты

В Иркутской области на этой неделе ожидается похолодание. Ночные температуры в центральных районах могут опуститься до — 7 градусов. В других районах температура может понизиться и до −12. Об этом сообщается в Гидрометцентре России.

«В октябре на большей территории Иркутской области ожидается температура, соответствующая обычным климатическим показателям для этого времени года», — отмечает метеоролог Наталья Домбровская.

Тем не менее в районах области в ближайшие дни будет холодно. В Бодайбо температура может понизиться до −12 градусов. В Братске до — 7. Также ожидается, что в Иркутской области будут регулярные дожди и снег. Такая погода объясняется температурой около нуля градусов. Чаще всего осадки будут выпадать в первой и последней неделях месяца, однако в целом за месяц дождей и снега ожидается меньше нормы.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в соседней Якутии ожидаются сильные морозы, ночная температура понизится до −21, −23 градусов. В Бурятии также прогнозируются холодные ночи с показателями термометра от −14 до −18 градусов.

Узнать больше по теме
Роман Вильфанд: биография главного синоптика России
Роман Вильфанд — российский метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России. Ученый известен своими прогнозами погоды, которые регулярно появляются в СМИ. Но у Вильфанда есть много других достижений. Подробнее о них — в нашем материале.
Читать дальше