Жителей Иркутской области предупредили о похолодании до −12 градусов

Тем не менее в районах области в ближайшие дни будет холодно. В Бодайбо температура может понизиться до −12 градусов. В Братске до — 7. Также ожидается, что в Иркутской области будут регулярные дожди и снег. Такая погода объясняется температурой около нуля градусов. Чаще всего осадки будут выпадать в первой и последней неделях месяца, однако в целом за месяц дождей и снега ожидается меньше нормы.