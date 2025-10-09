Жителей Иркутской области предупредили о похолодании до −12 градусов

В Иркутской области на этой неделе ожидается похолодание. Ночные температуры в центральных районах могут опуститься до — 7 градусов. В других районах температура может понизиться и до −12. Об этом сообщается в Гидрометцентре России.
«В октябре на большей территории Иркутской области ожидается температура, соответствующая обычным климатическим показателям для этого времени года», — отмечает метеоролог Наталья Домбровская.
Тем не менее в районах области в ближайшие дни будет холодно. В Бодайбо температура может понизиться до −12 градусов. В Братске до — 7. Также ожидается, что в Иркутской области будут регулярные дожди и снег. Такая погода объясняется температурой около нуля градусов. Чаще всего осадки будут выпадать в первой и последней неделях месяца, однако в целом за месяц дождей и снега ожидается меньше нормы.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в соседней Якутии ожидаются сильные морозы, ночная температура понизится до −21, −23 градусов. В Бурятии также прогнозируются холодные ночи с показателями термометра от −14 до −18 градусов.