В Балтийске открылся крупнейший бутик Янтарного комбината

В Балтийске начал работу новый фирменный магазин Калининградского Янтарного комбината, ставший четвертой торговой точкой предприятия на побережье и самой большой среди них.

Источник: Бизнес-Калининград

Площадь бутика превышает 140 м², а его ассортимент насчитывает 18 тысяч украшений и сувениров из янтаря.

Магазин предлагает покупателям новый формат обслуживания: помимо опытных консультантов, готовых рассказать о свойствах солнечного камня и процессе создания изделий, здесь впервые открыта уютная кофейня с зоной отдыха. Как отметила заместитель генерального директора комбината Майя Скворцова, главная цель — создать для гостей особую атмосферу и помочь выбрать уникальное украшение.

В ассортименте представлены все новинки предприятия, включая эксклюзивные коллекции с натуральным мехом норки и бриллиантовой огранкой.