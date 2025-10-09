В Балтийске открылся крупнейший бутик Янтарного комбината

Магазин предлагает покупателям новый формат обслуживания: помимо опытных консультантов, готовых рассказать о свойствах солнечного камня и процессе создания изделий, здесь впервые открыта уютная кофейня с зоной отдыха. Как отметила заместитель генерального директора комбината Майя Скворцова, главная цель — создать для гостей особую атмосферу и помочь выбрать уникальное украшение.