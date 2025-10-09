В Балтийске открылся крупнейший бутик Янтарного комбината

Площадь бутика превышает 140 м², а его ассортимент насчитывает 18 тысяч украшений и сувениров из янтаря.
Магазин предлагает покупателям новый формат обслуживания: помимо опытных консультантов, готовых рассказать о свойствах солнечного камня и процессе создания изделий, здесь впервые открыта уютная кофейня с зоной отдыха. Как отметила заместитель генерального директора комбината Майя Скворцова, главная цель — создать для гостей особую атмосферу и помочь выбрать уникальное украшение.
В ассортименте представлены все новинки предприятия, включая эксклюзивные коллекции с натуральным мехом норки и бриллиантовой огранкой.