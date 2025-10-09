Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Дону будут развивать биотехнологии

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил о приоритетном развитии биотехнологий в сельхозпереработке на выставке «Золотая осень-2025» в Москве. Об этом сообщает официальный сайт правительства региона.

По словам главы области, реализация проектов глубокой переработки сельхозсырья позволит увеличить маржинальность производства, обеспечить импортозамещение и создать новые высококвалифицированные рабочие места. В настоящее время в регионе уже реализуются три крупных проекта в этой сфере с общим объемом инвестиций почти 74 млрд рублей.

Ключевыми стали проекты компаний «Амирост» в Азове (34,6 млрд рублей), «Амилко» в Миллеровском районе (3,5 млрд рублей) и «ДонБиоТех» в Волгодонске (34,6 млрд рублей). Новые производства будут выпускать крахмалы, сахаристые продукты, аминокислоты и кормовые добавки, используя местное сырье. Реализация этих проектов направлена на формирование в регионе высокопроизводительного, экспортно-ориентированного АПК.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше