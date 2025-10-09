На Дону будут развивать биотехнологии

По словам главы области, реализация проектов глубокой переработки сельхозсырья позволит увеличить маржинальность производства, обеспечить импортозамещение и создать новые высококвалифицированные рабочие места. В настоящее время в регионе уже реализуются три крупных проекта в этой сфере с общим объемом инвестиций почти 74 млрд рублей.
Ключевыми стали проекты компаний «Амирост» в Азове (34,6 млрд рублей), «Амилко» в Миллеровском районе (3,5 млрд рублей) и «ДонБиоТех» в Волгодонске (34,6 млрд рублей). Новые производства будут выпускать крахмалы, сахаристые продукты, аминокислоты и кормовые добавки, используя местное сырье. Реализация этих проектов направлена на формирование в регионе высокопроизводительного, экспортно-ориентированного АПК.