Пермский врач Наумова опровергла вспышку опасного вируса Коксаки

По словам инфекциониста, уровень заболевания был в пределах нормы.

Вспышку вируса Коксаки в детских садах опровергла заслуженный врач РФ, врач-инфекционист Пермской краевой клинической инфекционной больницы Людмила Наумова в разговоре с сайтом perm.aif.ru.

В Сети распространялась информация о высокой заболеваемости вирусом Коксаки в детских садах. Но Людмила Наумова сообщила, что никакого необычного подъёма не было. Сезонность энтеровирусов, к которым относится Коксаки, проходит с июня по сентябрь.

«Никаких вспышек в этом году не было. Были сезонные подъёмы, но ничего особенного. Всё тихо, мирно и спокойно», — успокоила врач-инфекционист в разговоре с сайтом perm.aif.ru.

А для профилактики заболевания достаточно соблюдать обычные правила личной гигиены и следить, чтоб дети не заглатывали воду во время купания в водоёмах.

Напомним, все энтеровирусы имеют примерно схожие симптомы и лечение. Коксаки же отличается от других везикулярной сыпью, как при ветрянке. Но появляется она не только по всему телу, но и на слизистых рта.