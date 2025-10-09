Пермский врач Наумова опровергла вспышку опасного вируса Коксаки

Вспышку вируса Коксаки в детских садах опровергла заслуженный врач РФ, врач-инфекционист Пермской краевой клинической инфекционной больницы Людмила Наумова в разговоре с сайтом perm.aif.ru.
В Сети распространялась информация о высокой заболеваемости вирусом Коксаки в детских садах. Но Людмила Наумова сообщила, что никакого необычного подъёма не было. Сезонность энтеровирусов, к которым относится Коксаки, проходит с июня по сентябрь.
«Никаких вспышек в этом году не было. Были сезонные подъёмы, но ничего особенного. Всё тихо, мирно и спокойно», — успокоила врач-инфекционист в разговоре с сайтом perm.aif.ru.
А для профилактики заболевания достаточно соблюдать обычные правила личной гигиены и следить, чтоб дети не заглатывали воду во время купания в водоёмах.
Напомним, все энтеровирусы имеют примерно схожие симптомы и лечение. Коксаки же отличается от других везикулярной сыпью, как при ветрянке. Но появляется она не только по всему телу, но и на слизистых рта.