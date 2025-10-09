В Курской области обновят участок дороги к селу Машкино

Ремонт участка дороги от трассы Конышевка — Жигаево — «Фатеж — Дмитриев» до села Машкино начался в Курской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог региона.
Всего специалисты обновят отрезок протяженностью 4,9 км. Они заменят асфальт на проезжей части, приведут в порядок съезды, укрепят обочины, установят дорожные знаки и сигнальные столбики. В конце нанесут разметку.
Дорога ведет к нескольким населенным пунктам. Самым крупным из них является село Машкино, где расположена братская могила воинов Советской армии, погибших в феврале 1943 года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.