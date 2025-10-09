Ричмонд
Два детсада полностью закрыли на карантин в Нижегородской области

Частично приостановлен учебный и воспитательный процесс в 5 школах и 51 детсаде.

Источник: Время

Более 17 тысяч случаев заболевания ОРВИ зафиксировано в Нижегородской области за неделю, с 29 сентября по 5 октября, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

По состоянию на 9 октября полностью приостановлен воспитательный процесс в дух детсадах, частично приостановлен учебный и воспитательный процесс в 12 классах пяти школ и 65 группах 51 детского сада.

Управление Роспотребнадзора рекомендует нижегородцам пройти вакцинацию от гриппа.

«В этом году в противогриппозной вакцине заменен один компонент для варианта гриппа A (H3N2). Антигены вирусов гриппа H1N1 и вирусов гриппа В остались прежними», — говорится в сообщении.

К настоящему моменту сделали прививку от гриппа 690 281 человек (22,7%), в том числе 230 030 детей (39%).