Два детсада полностью закрыли на карантин в Нижегородской области

Более 17 тысяч случаев заболевания ОРВИ зафиксировано в Нижегородской области за неделю, с 29 сентября по 5 октября, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
По состоянию на 9 октября полностью приостановлен воспитательный процесс в дух детсадах, частично приостановлен учебный и воспитательный процесс в 12 классах пяти школ и 65 группах 51 детского сада.
Управление Роспотребнадзора рекомендует нижегородцам пройти вакцинацию от гриппа.
«В этом году в противогриппозной вакцине заменен один компонент для варианта гриппа A (H3N2). Антигены вирусов гриппа H1N1 и вирусов гриппа В остались прежними», — говорится в сообщении.
К настоящему моменту сделали прививку от гриппа 690 281 человек (22,7%), в том числе 230 030 детей (39%).