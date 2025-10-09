В Калининграде открылись первые школьные таможенные классы

Проект реализуется совместно с Западным филиалом РАНХиГС, на базе которого будут проходить теоретические занятия. Практическую часть обеспечит сама таможня — её материально-техническая база позволит школьникам увидеть, как работает система внешнеэкономической деятельности в реальных условиях.