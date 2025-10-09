Ричмонд
В Калининграде открылись первые школьные таможенные классы

В двух школах Калининграда начали работу таможенные классы, где преподавателями станут сотрудники Калининградской областной таможни.

Источник: Freepik

Об этом сообщили в региональном министерстве образования.

Проект реализуется совместно с Западным филиалом РАНХиГС, на базе которого будут проходить теоретические занятия. Практическую часть обеспечит сама таможня — её материально-техническая база позволит школьникам увидеть, как работает система внешнеэкономической деятельности в реальных условиях.

Учебная программа включает основы таможенного администрирования и внешнеэкономической деятельности, деловые игры, мастер-классы, решение кейсов и проектную работу. Особое внимание будет уделено патриотическому воспитанию и формированию гражданской ответственности.

Как подчеркнула министр образования Калининградской области Светлана Трусенёва, такие классы дают школьникам возможность «раньше познакомиться с профессиями в сфере внешнеэкономической деятельности и выбрать для себя будущий профессиональный путь».

Инициативу создания таможенных классов поддержал губернатор Алексей Беспрозванных, отметивший, что развитие профессиональной ориентации школьников — важная часть подготовки кадров для ключевых отраслей региона.