В Калининграде открылись первые школьные таможенные классы

Об этом сообщили в региональном министерстве образования.
Проект реализуется совместно с Западным филиалом РАНХиГС, на базе которого будут проходить теоретические занятия. Практическую часть обеспечит сама таможня — её материально-техническая база позволит школьникам увидеть, как работает система внешнеэкономической деятельности в реальных условиях.
Учебная программа включает основы таможенного администрирования и внешнеэкономической деятельности, деловые игры, мастер-классы, решение кейсов и проектную работу. Особое внимание будет уделено патриотическому воспитанию и формированию гражданской ответственности.
Как подчеркнула министр образования Калининградской области Светлана Трусенёва, такие классы дают школьникам возможность «раньше познакомиться с профессиями в сфере внешнеэкономической деятельности и выбрать для себя будущий профессиональный путь».
Инициативу создания таможенных классов поддержал губернатор Алексей Беспрозванных, отметивший, что развитие профессиональной ориентации школьников — важная часть подготовки кадров для ключевых отраслей региона.