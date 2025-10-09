Бывшему топ-менеджеру воронежского «Талекса» отказали в освобождении из колонии

Владимир Точилин отбывает наказание в ИК-2 в Воронеже. Его защита в рамках рассмотрения ходатайства о замене наказания доверителя указывала, что за время в колонии он раскаялся в содеянном, а администрация положительно его характеризует. Суд, впрочем, посчитал, что этого недостаточно, так как осужденный не предпринял мер к возмещению причиненного предприятию ущерба.