Уличные туалеты в Городецком округе закроют на зиму из-за вандалов

Глава Городецкого округа Александр Мудров решил закрыть уличные туалеты на подведомственной ему территории до весны. О своем решении он объявил подписчикам телеграм-канала.
По его словам, власти, прислушиваясь к пожеланиям граждан, включают туалеты в проекты благоустройства общественных пространств и своевременно их ремонтируют. Но, несмотря на все усилия городских и коммунальных служб, санузлы быстро приходят в негодность из-за вандалов.
Александр Мудров предположил, что в ответ на его инициативу горожане предложат иные меры, например, установку видеокамер и организацию патрулирования территорий. Глава округа заранее объявил, что подобные предложения «выльются в муниципальную копеечку». Воспользоваться туалетом на улице местные жители и туристы смогут лишь весной — после завершения ремонта.
И постараемся за эту зиму подготовить и местную публику, чтобы сезонное открытие туалетов не было ознаменовано новыми тратами на их восстановление после нашествия публики, обрадованной этим событием.
Ранее мы писали, что туалеты торгового центра в Дзержинске оборудовали видеокамерами.