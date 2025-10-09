Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Профессор КФУ Кох объяснил, сколько надо зарабатывать, чтобы иметь пенсию 50 тыс. рублей

Для получения пенсии в размере 50 тыс. рублей необходимо иметь зарплату не менее 130 тыс. рублей и получать такой доход на протяжении 45 лет. Об этом «Татар-информу» сообщил профессор КФУ, доктор экономических наук Игорь Кох.

Источник: ИА Татар-информ

«Чтобы получать пенсию в размере 50 тыс. рублей, нужно накопить около 300 пенсионных баллов. Это возможно, если человек работал 40−45 лет и получал все это время в нынешнем выражении порядка 130−150 тыс. рублей», — рассказал собеседник агентства.

При этом, по словам экономиста, зарплата должна быть полностью белой, с которой работодатель будет платить взносы в Социальный фонд.

«Кроме того, такая пенсия может быть у государственных служащих среднего ранга: военных, судей, прокуроров», — резюмировал экономист.