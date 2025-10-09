Профессор КФУ Кох объяснил, сколько надо зарабатывать, чтобы иметь пенсию 50 тыс. рублей

«Чтобы получать пенсию в размере 50 тыс. рублей, нужно накопить около 300 пенсионных баллов. Это возможно, если человек работал 40−45 лет и получал все это время в нынешнем выражении порядка 130−150 тыс. рублей», — рассказал собеседник агентства.
При этом, по словам экономиста, зарплата должна быть полностью белой, с которой работодатель будет платить взносы в Социальный фонд.
«Кроме того, такая пенсия может быть у государственных служащих среднего ранга: военных, судей, прокуроров», — резюмировал экономист.