Хабаровчанин лишился Cadillac из-за долга перед детьми

Сначала должника предупреждали о последствиях, затем ограничили выезд за границу и наложили арест на банковские счета. Когда мужчина попытался скрыться, приставы нашли его автомобиль в центре города и провели процедуру ареста. Если задолженность не будет погашена в срок, Cadillac будет продан через принудительную реализацию.