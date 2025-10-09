Ричмонд
Хабаровчанин лишился Cadillac из-за долга перед детьми

Судебные приставы арестовали автомобиль.

Источник: ГУФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО

В Хабаровске судебные приставы арестовали Cadillac Escalade 2015 года у мужчины, который не платил алименты на двоих несовершеннолетних детей, сообщает УФССП России по Хабаровскому краю.

После развода хабаровчанин изначально исполнял обязательства, однако после нового брака перестал участвовать в жизни детей. Общая сумма задолженности по алиментам составила более 780 тысяч рублей. Помимо этого, у мужчины имелись неуплаченные налоги и долги перед банком.

Сначала должника предупреждали о последствиях, затем ограничили выезд за границу и наложили арест на банковские счета. Когда мужчина попытался скрыться, приставы нашли его автомобиль в центре города и провели процедуру ареста. Если задолженность не будет погашена в срок, Cadillac будет продан через принудительную реализацию.