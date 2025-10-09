В больнице № 4 Барнаула открылось отделение медицинской реабилитации

Новое круглосуточное реабилитационное отделение открылось на базе городской больницы № 4 им. Н. П. Гуллы в Барнауле при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в Министерстве экономического развития Алтайского края.
Отделение специализируется на восстановлении пациентов после перенесенных кардиологических заболеваний, пневмонии, бронхиальной астмы и рассеянного склероза. Ежегодно там смогут проходить лечение более 1500 человек.
«Всего с начала года реабилитационную помощь в медучреждениях края получили порядка 18 тысяч человек. Это уже чуть больше, чем за весь прошлый год. У нас действует 15 стационарных отделений с этой специализацией, а также 16 отделений на базе наших поликлиник и 10 дневных стационаров. Относительно недавно запустили пилотный проект по проведению реабилитации на дому, в этом нам помогают новые цифровые технологии — телемедицинские консультации. И до конца года планируем открыть отделения реабилитации для пациентов с заболеванием центральной нервной системы в центральной горбольнице Бийска», — отметил глава региона Виктор Томенко.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.