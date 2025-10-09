В больнице № 4 Барнаула открылось отделение медицинской реабилитации

«Всего с начала года реабилитационную помощь в медучреждениях края получили порядка 18 тысяч человек. Это уже чуть больше, чем за весь прошлый год. У нас действует 15 стационарных отделений с этой специализацией, а также 16 отделений на базе наших поликлиник и 10 дневных стационаров. Относительно недавно запустили пилотный проект по проведению реабилитации на дому, в этом нам помогают новые цифровые технологии — телемедицинские консультации. И до конца года планируем открыть отделения реабилитации для пациентов с заболеванием центральной нервной системы в центральной горбольнице Бийска», — отметил глава региона Виктор Томенко.