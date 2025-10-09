В Волгограде до 12 октября ограничили движение большегрузов

Как сообщили в администрации города, в целях безопасности дорожного движения с 9 октября до полуночи 12 октября по Волгограду нельзя проезжать грузовикам с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн. При этом в Центральном, Дзержинском и Краснооктябрьском районах запрещено движение большегрузов с любым весом.