В Волгограде до 12 октября ограничили движение большегрузов

Запрет установлен в связи с проведением товарищеского матча между Россией и Ираном 10 октября.

Как сообщили в администрации города, в целях безопасности дорожного движения с 9 октября до полуночи 12 октября по Волгограду нельзя проезжать грузовикам с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн. При этом в Центральном, Дзержинском и Краснооктябрьском районах запрещено движение большегрузов с любым весом.

Ограничительные меры не затронут фуры, которые перевозят лекарства, продукты и почту.

Напомним, общественный транспорт города-героя 10 октября перейдет на усиленный режим работы. В этот день на «Волгоград Арене» состоится матч футбольных сборных России и Ирана.