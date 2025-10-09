Компания из Елабуги попала в черный список из-за некачественной уборки у ЗАГСа

Елабужская компания «Коралл» оказалась в реестре недобросовестных поставщиков после того, как не смогла выполнить муниципальный контракт на уборку территории Дворца бракосочетаний в Набережных Челнах. Причиной такого решения стали систематические нарушения условий договора, который был заключен по итогам тендера.
По информации УФАС Татарстана, начальная цена контракта составляла 1,5 миллиона рублей. Компания снизила стоимость до 885 тысяч рублей, что позволило ей выиграть тендер. Однако после подписания договора качество услуг резко ухудшилось. Территория вокруг ЗАГСа зарастала травой, а мусор не убирался вовремя.
Заказчик неоднократно отправлял подрядчику предписания об устранении нарушений, но они не приводили к долгосрочным улучшениям. В итоге контракт был расторгнут в одностороннем порядке до истечения срока его действия.
Для компании «Коралл» это обернулось серьезными последствиями. На два года организации запретили участвовать в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ. К тому же компания и ее учредители теперь будут включены в открытый реестр недобросовестных поставщиков.
