Ученые зафиксировали рекордную соленость Азовского моря

Специалисты Азово-Черноморского филиала ВНИРО выявили рекордные показатели солености в Азовском море во время планового мониторинга. В Таганрогском заливе средневзвешенная соленость достигла почти 12‰, а в основной акватории моря — около 16‰. Эти значения стали наивысшими за всю историю наблюдений.