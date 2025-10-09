Ученые зафиксировали рекордную соленость Азовского моря

Специалисты Азово-Черноморского филиала ВНИРО выявили рекордные показатели солености в Азовском море во время планового мониторинга. В Таганрогском заливе средневзвешенная соленость достигла почти 12‰, а в основной акватории моря — около 16‰. Эти значения стали наивысшими за всю историю наблюдений.
Основной причиной осолонения ученые называют значительное сокращение поступления пресной воды. С января по август 2024 года объем стока рек Дон и Кубань оказался на 10,2 кубических километра ниже среднемноголетних значений. Эта ситуация является закономерным результатом маловодного цикла, длящегося с 2007 года.
Продолжающийся рост солености ведет к фундаментальной перестройке экосистемы Азовского моря, усиливая преобладание морских форм организмов. Ученые предупреждают, что при сохранении текущей тенденции к 2030 году соленость моря может достичь показателей Черного моря.
