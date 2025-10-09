Движение по путепроводу на улице Фрунзе в Новосибирске откроют до конца месяца

В Новосибирске завершаются работы по капитальному ремонту путепровода на улице Фрунзе. Полноценное движение транспорта планируется открыть до конца октября.
— Впервые за долгие годы в Новосибирске проводится масштабный ремонт мостовых сооружений. Работы ведутся на шести объектах, четыре из которых будут сданы до конца года. Реставрация оставшихся двух — Димитровского моста и моста через реку Тулу —будет завершена в следующем строительном сезоне, — отметил мэр Максим Кудрявцев.
На путепроводе отремонтированы гидроизоляция, железобетонные конструкции, балки и пролётные строения, укреплены опоры и примыкания. Обновлено покрытие проезжей части и тротуаров, установлены новые перильные ограждения и оцинкованные экраны для защиты пешеходов от грязи и брызг. Крытой галереи, как ранее, здесь не будет.
Подрядчику осталось нанести дорожную разметку и завершить ремонт деформационных швов. К ним приступят, как только позволят погодные условия. Организация рабочей комиссии для приемки объекта запланирована на 25 октября.