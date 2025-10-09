Движение по путепроводу на улице Фрунзе в Новосибирске откроют до конца месяца

— Впервые за долгие годы в Новосибирске проводится масштабный ремонт мостовых сооружений. Работы ведутся на шести объектах, четыре из которых будут сданы до конца года. Реставрация оставшихся двух — Димитровского моста и моста через реку Тулу —будет завершена в следующем строительном сезоне, — отметил мэр Максим Кудрявцев.