Движение по путепроводу на улице Фрунзе в Новосибирске откроют до конца месяца

Объект планируют принять 25 октября.

Источник: пресс-центр мэрии

В Новосибирске завершаются работы по капитальному ремонту путепровода на улице Фрунзе. Полноценное движение транспорта планируется открыть до конца октября.

— Впервые за долгие годы в Новосибирске проводится масштабный ремонт мостовых сооружений. Работы ведутся на шести объектах, четыре из которых будут сданы до конца года. Реставрация оставшихся двух — Димитровского моста и моста через реку Тулу —будет завершена в следующем строительном сезоне, — отметил мэр Максим Кудрявцев.

На путепроводе отремонтированы гидроизоляция, железобетонные конструкции, балки и пролётные строения, укреплены опоры и примыкания. Обновлено покрытие проезжей части и тротуаров, установлены новые перильные ограждения и оцинкованные экраны для защиты пешеходов от грязи и брызг. Крытой галереи, как ранее, здесь не будет.

Подрядчику осталось нанести дорожную разметку и завершить ремонт деформационных швов. К ним приступят, как только позволят погодные условия. Организация рабочей комиссии для приемки объекта запланирована на 25 октября.