Московская монтажная компания увеличила выработку почти в 3 раза

Монтажная компания «Электролайн» из Москвы увеличила выработку почти в три раза при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в столичном департаменте экономической политики и развития.
Пилотным потоком для внедрения бережливых технологий предприятие выбрало процесс монтажа электрооборудования и электроосвещения внутри зданий. При поддержке экспертов сотрудники компании разработали стандарты операционных процедур с пошаговыми инструкциями, требованиями к качеству и порядку выполнения работ.
Также там заменили оборудование на более современное, ввели автономное техническое обслуживание инструментов и их плановый ремонт. Эти меры позволили повысить качество работ, равномерно распределить нагрузку на персонал и сократить простои.
В результате время установки электрических сетей внутри здания сократилось на 66% — с 21 до 7 часов. Выработка увеличилась на 182%. Теперь два электромонтажника за рабочую смену могут выполнить установку электроосвещения на трех этажах вместо одного.
Предприятие планирует применять полученный на пилотном потоке опыт на остальных участках производства. Для этого 20 сотрудников обучены методикам бережливого производства, подготовлены два внутренних тренера. Еще 24 человека прошли обучение на онлайн-платформе «производительность.рф».
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.