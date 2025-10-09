Сурки могут быть переносчиками бубонной чумы в Бурятии

Власти Бурятии официально предупредили жителей республики о серьезной угрозе, связанной с употреблением в пищу сурков (тарбаганов). Причиной для тревоги стала вспышка бубонной чумы в соседней Монголии, где в сентябре было зарегистрировано 13 случаев заражения, один из которых закончился гибелью человека. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном Бурприроднадзоре.
Поскольку ареал обитания этих грызунов охватывает и приграничные с Россией территории, существует реальный риск проникновения инфекции из-за естественной миграции животных. Специалисты настоятельно рекомендуют полностью отказаться от блюд из мяса и внутренних органов сурков. Также крайне опасно прикасаться к мертвым или больным зверькам, разбивать лагерь рядом с их норами и ходить по степи в открытой обуви.
— Для обеспечения безопасности населения и проведения необходимых мероприятий нами оповещены все охотничьи хозяйства, егеря и инспекторы. Им выдаются специальные памятки, ведется постоянный мониторинг ситуации, — сообщили в пресс-службе Бурприроднадзора.
При появлении таких симптомов, как резкое повышение температуры, озноб, воспаление лимфоузлов, кашель с кровью или одышка, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. О всех случаях обнаружения павших животных следует срочно сообщать по телефонам Россельхознадзора, Управления ветеринарии Бурятии или Бурприроднадзора.
