Сурки могут быть переносчиками бубонной чумы в Бурятии

Поскольку ареал обитания этих грызунов охватывает и приграничные с Россией территории, существует реальный риск проникновения инфекции из-за естественной миграции животных. Специалисты настоятельно рекомендуют полностью отказаться от блюд из мяса и внутренних органов сурков. Также крайне опасно прикасаться к мертвым или больным зверькам, разбивать лагерь рядом с их норами и ходить по степи в открытой обуви.