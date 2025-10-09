Омской области не хватает 733 врача

По состоянию на 1 октября 2025 года в Омской области существует потребность в 733 врачах-специалистах. Об этом порталу Om1 Омск рассказали в региональном Минздраве. Наибольший спрос наблюдается на следующие профессии: врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-невролог, врач-хирург, врач-акушер-гинеколог, врач-терапевт, врач-психиатр и врач-кардиолог.
Чтобы справиться с нехваткой специалистов, в министерстве уделяют особое внимание целевой подготовке специалистов. По состоянию на 1 сентября 2025 года в Омском государственном медицинском университете по программам целевой подготовки обучается 1 405 студентов, из которых 1 107 человек — по программам специалитета, а 298 — по программам ординатуры.
Кроме того, 2 студента обучаются по программам специалитета на иногородних базах. Эти меры направлены на привлечение и закрепление специалистов в государственных медицинских учреждениях региона.