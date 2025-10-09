Омской области не хватает 733 врача

Чтобы справиться с нехваткой специалистов, в министерстве уделяют особое внимание целевой подготовке специалистов. По состоянию на 1 сентября 2025 года в Омском государственном медицинском университете по программам целевой подготовки обучается 1 405 студентов, из которых 1 107 человек — по программам специалитета, а 298 — по программам ординатуры.