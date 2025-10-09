В Нижегородской области отремонтировали дорогу к усадьбе Пушкина

«Объект имеет высокую значимость: дорога является ключевой транспортной артерией, соединяющей Гагинский и Большеболдинский округа. Также это самый короткий маршрут из Нижнего Новгорода в село Большое Болдино, где находится знаменитый музей-заповедник — усадьба Александра Сергеевича Пушкина. Ранее дорога находилась в ненормативном состоянии, износ данного участка достигал 90%, что создавало неудобства для местных жителей и многочисленных туристов, посещающих пушкинские места. Включение участка в ремонтную программу позволило значительно улучшить транспортную доступность между двумя округами», — сказал директор главного управления автомобильных дорог Нижегородской области Леонид Самухин.