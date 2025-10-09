В Нижегородской области отремонтировали дорогу к усадьбе Пушкина

Участок автомобильной дороги Гагино — Исупово — Старое Ахматово — а/д Ужовка — Большое Болдино — Салганы в Большеболдинском округе Нижегородской области отремонтировали по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Объект имеет высокую значимость: дорога является ключевой транспортной артерией, соединяющей Гагинский и Большеболдинский округа. Также это самый короткий маршрут из Нижнего Новгорода в село Большое Болдино, где находится знаменитый музей-заповедник — усадьба Александра Сергеевича Пушкина. Ранее дорога находилась в ненормативном состоянии, износ данного участка достигал 90%, что создавало неудобства для местных жителей и многочисленных туристов, посещающих пушкинские места. Включение участка в ремонтную программу позволило значительно улучшить транспортную доступность между двумя округами», — сказал директор главного управления автомобильных дорог Нижегородской области Леонид Самухин.
Во время работ специалисты уложили два слоя асфальта — выравнивающий и верхний. Также они нанесли дорожную разметку.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.