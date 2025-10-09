Ричмонд
В Липецкой области модернизировали участок трассы Казаки — Барановка

Там уложили 2 слоя нового дорожного покрытия, укрепили обочины, нанесли разметку и заменили знаки.

Движение по отремонтированному при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни» участку автодороги Казаки — Барановка открыли в Елецком муниципальном районе Липецкой области. Об этом сообщили в региональном проектом офисе администрации области.

На отрезке длиной 4 км специалисты срезали старый асфальт и устранили все дефекты. Затем они уложили два слоя нового дорожного покрытия, привели в порядок съезды, примыкания и водопропускные трубы, укрепили обочины. Еще на участке отремонтировали остановки общественного транспорта, нанесли разметку и заменили знаки.

Всего в Елецком районе в этом году планируют обновить 19 км региональных трасс. Например, подрядчик завершает работы на участке автодороги Елец — Каменское — Хитрово — Воронец протяженностью 11,5 км.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.