В Калининграде появится стела на въезде в город взамен снесённой в 2018 году

В Калининграде ищут подрядчика для установки стелы с названием города на въезде со стороны «Балтии Молл». Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок.
Въездной знак с подсветкой высотой в 2,5 метра планируют установить в районе транспортной развязки на Зеленоградск. Установить знак планируют на земельном участке с кадастровым номером 39:03:040034:841. Площадь застройки сооружения — 74,43 кв. метра.
Подрядчику предстоит провести подготовительные работы, возвести несущие конструкции и выполнить благоустройство. Работы необходимо выполнить в течение 180 дней после заключения контракта. На эти цели выделяется 39,8 млн рублей.
Знак снесли во время строительства Северного обхода в 2018 году. Изначально его планировалось восстановить в том же виде, но в итоге провели ребрендинг.