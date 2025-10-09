Грушевскую школу в Крыму оснастили современным учебным оборудованием

Современное оборудование для проведения занятий по предмету «Труд (технология)» получила Грушевская средняя школа им. А. В. Удовенко в Республике Крым, сообщили в администрации города Судака. Инвентарь приобрели в соответствии с задачами национального проекта «Молодежь и дети».
В частности, в учреждение закупили пять швейных машинок и электрический утюг. С их помощью девушки будут осваивать азы кройки и шитья, а также создавать собственные дизайнерские вещи. А на занятиях кулинарией ученицы смогут использовать новую электрическую плиту и миксер.
Помимо этого, в школе будут готовить юных мастеров и инженеров. Например, мальчики на практике смогут изучать основы металло- и деревообработки. Для этого кабинет оснастили токарным станком, слесарным верстаком, электролобзиком, шуруповертом и другим оборудованием.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.