Ученые импортозаместили программное обеспечение для вентильного электродвигателя

Она позволяет управлять тремя фазами вентильного электродвигателя, сообщил научный сотрудник региональной молодежной лаборатории электромеханических, электронных и электрохимических систем ЮУрГУ Павел Шабуров.

ЧЕЛЯБИНСК, 9 октября. /ТАСС/. Первую отечественную программу для управления трехфазными вентильными электродвигателями, которые используются в квадрокоптерах, автомобилях, промышленности, создали и успешно протестировали ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ). Об этом ТАСС сообщил научный сотрудник региональной молодежной лаборатории электромеханических, электронных и электрохимических систем ЮУрГУ Павел Шабуров.

«Сегодня ориентируемся на использование отечественных компонентов в электронных системах управления для транспортных средств и других электромеханических устройств. Решили проблему импортозамещения — создали в ЮУрГУ первую российскую программу для микроконтроллера MIK32 “Амур”. Она позволяет управлять тремя фазами вентильного электродвигателя по трем сигналам от датчиков положения ротора», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что программа полностью отлажена и планируется к применению в вентильном электроприводе с большой долей российских компонентов. «Микроконтроллер является неотъемлемой частью любой современной техники, он выполняет функции формирования и передачи сигналов драйверам, чтобы привести электромеханическое устройство в движение», — пояснил ученый.

По его словам, сегодня челябинские ученые работают над полным импортозамещением компонентов трехфазного вентильного электропривода.

Южно-Уральский государственный университет в соответствии со стратегией научно-технологического развития РФ сфокусирован на развитии крупных научных междисциплинарных проектов в области цифровой индустрии, материаловедения и экологии. В Год науки и технологий ЮУрГУ победил в конкурсе по программе «Приоритет-2030». Вуз выполняет функции регионального проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня.