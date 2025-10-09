Ученые импортозаместили программное обеспечение для вентильного электродвигателя

«Сегодня ориентируемся на использование отечественных компонентов в электронных системах управления для транспортных средств и других электромеханических устройств. Решили проблему импортозамещения — создали в ЮУрГУ первую российскую программу для микроконтроллера MIK32 “Амур”. Она позволяет управлять тремя фазами вентильного электродвигателя по трем сигналам от датчиков положения ротора», — сказал собеседник агентства.