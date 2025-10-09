В Новосибирске из-за ярмарки шесть автобусов изменят маршруты

В Новосибирске 11 октября в связи с подготовкой и проведением ярмарки будет временно ограничено движение автотранспорта на улице Сибиряков-Гвардейцев. На это время изменятся маршруты шести автобусных линий. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.