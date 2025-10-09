В Новосибирске из-за ярмарки шесть автобусов изменят маршруты

В Новосибирске 11 октября в связи с подготовкой и проведением ярмарки будет временно ограничено движение автотранспорта на улице Сибиряков-Гвардейцев. На это время изменятся маршруты шести автобусных линий. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.
По данным мэрии, ярмарка будет проходить на улице Сибиряков-Гвардейцев в районе от улицы Покрышкина до площади Карла Маркса. Ограничения будут действовать с 6:00 до 16:00.
В это время изменятся маршруты шести автобусных линий:
Маршрут № 45 «Чемской бор — Центральный корпус» в прямом направлении будет следовать по улице Покрышкина и площади Карла Маркса, а затем по обычному маршруту. В обратном направлении — по привычной схеме.
Маршрут № 6 «Ул. Александра Анцупова — Затулинский ж/м» сохранит маршрут в прямом направлении, а в обратном — будет двигаться через улицу Покрышкина и площадь Карла Маркса.
Маршрут № 24 «Радиостанция № 5 — М. “Площадь Маркса”» также изменит маршрут на участке от улицы Новогодней до конечной остановки, следуя через улицу Покрышкина.
Маршруты № 29 и № 43 будут следовать по измененной схеме на участке от улицы Блюхера до улицы Новогодней, проходя через улицу Покрышкина.
Маршрут № 60 сохранит свой маршрут в прямом направлении, а в обратном будет следовать через улицу Покрышкина.
Пассажиров просят учитывать данные изменения при планировании поездок.