Более 500 тел могут оставаться в массовом захоронении в Северодонецке

Ранее РИА Новости сообщало, что команда межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти летом 2024 года начала работы по извлечению тел из одного из самых крупных массовых захоронений мирных жителей, погибших в 2022 году в результате боевых действий на территории Северодонецка. СК РФ по ЛНР с сотрудниками судебно-экспертного центра также вели работы на месте массового захоронения мирных жителей. Оттуда ранее было поднято около 230 тел.