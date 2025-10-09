Более 500 тел могут оставаться в массовом захоронении в Северодонецке

ЛУГАНСК, 9 окт — РИА Новости. Более 500 тел жертв украинской агрессии могут оставаться в массовом захоронении в Северодонецке, сообщил РИА Новости руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в ЛНР Даниил Стяжкин.
Ранее РИА Новости сообщало, что команда межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти летом 2024 года начала работы по извлечению тел из одного из самых крупных массовых захоронений мирных жителей, погибших в 2022 году в результате боевых действий на территории Северодонецка. СК РФ по ЛНР с сотрудниками судебно-экспертного центра также вели работы на месте массового захоронения мирных жителей. Оттуда ранее было поднято около 230 тел.
«Мы предполагаем, что здесь захоронено больше 500 человек (помимо найденных ранее — ред.)», — сказал Стяжкин.
По его словам, тела на данном участке массового захоронения укладывались в несколько слоев друг на друга, так как из-за активных боевых действий хоронили очень быстро и с большими рисками.
«Мы с вами наблюдаем очень широкую и достаточно глубокую траншею, которая создавалась с применением техники — трактором, она готовилась для того, чтобы тела в нее опускались и были захоронены в несколько этажей», — заметил Стяжкин.