Умный знак STOP внедрили на трассе М10 в Гомельской области

Инновационная система применена на пересечении М10 и дороги Р124. «Это не просто знак STOP, а целый умный комплекс, который контролирует обстановку на главной дороге. Технологии нацелены на снижение рисков при выезде со второстепенной. Бывают случаи, когда водители не замечают приближающееся на скорости авто на главной дороге, хотя меньше минуты назад смотрели в том направлении», — пояснили в ГАИ УВД Гомельского облисполкома.