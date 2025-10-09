Казахстанцев на сутки лишат интернета по приезде в Россию

Теперь при въезде в страну после первой регистрации в местной сети клиентам в течение суток будут недоступны интернет и SMS-сообщения.
Отмечается, что ограничения не распространяются на телефонные звонки и установлены со стороны российских операторов.
Также на сайтах казахстанских операторов указано, что ограничения носят временный характер, однако когда они будут сняты — неизвестно.
В Tele2 абонентам также порекомендовали заранее пополнить баланс и не переключаться на роуминг от других операторов — если это сделать, блокировка интернета и SMS продлится еще на 24 часа.
Чтобы избежать сбоев, зайдите в настройки телефона и вручную выберите сеть t2, Мегафон или МТС в роуминге.
Ранее власти Белоруссии и Литвы сообщили о введении в России «периода охлаждения» для иностранных SIM-карт: первые сутки на них не будет доступен мобильный интернет и SMS.
Соответствующие ограничения анонсировал министр цифрового развития России Максут Шадаев.