«Галя, у нас отмена!» Петербургской компании запретили производить зеленку и йод во «фломастерах»

В «Критериях отнесения продукции к медицинским изделиям в рамках ЕАЭС» в разделе «Медицинские изделия, содержащие в себе лекарственные средства» приводятся примеры продукции, которая относится к медицинским изделиям. Среди них — «перевязочные средства (включая салфетки), лейкопластыри, раневые повязки, в том числе содержащие лекарственные, антисептические средства (включая спирты) и (или) другие вещества». Условие, при котором они считаются медицинскими изделиями, — их «основное назначение не должно осуществляться путем фармакологического, иммунологического, генетического или метаболического воздействия на организм человека». Медицинскими признаются даже «изделия в различных формах выпуска (например, растворы, капли, спреи, порошки, пасты, гели и т. д. ), в том числе содержащие лекарственные средства» при тех же условиях. Почему сюда не вписывается подходящие по всем пунктам «фломастеры» и «кисточки», неясно. И почему сохраняется статус медизделия у, например, обезболивающих пластырей с диклофенаком или перцовых?