Песчаная креветка появилась в Таганрогском заливе из-за изменений климата

Ученые Южного научного центра РАН зафиксировали расширение ареала обитания песчаной креветки Crangon crangon в Азовском море. Если ранее этот вид встречался только в Керченском проливе и южной части моря, то теперь его обнаружили в Таганрогском заливе.
Как сообщают в статье ихтиолог ЮНЦ РАН Глеб Гуськов и кандидат биологических наук Игорь Шохин, в конце мая 2024 года в западной части Таганрогского залива на глубине 7,5 метров была обнаружена серая песчаная креветка. Ученые связывают миграцию вида с осолонением и повышением температуры воды в Азовском море за последние годы.
