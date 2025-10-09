Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песчаная креветка появилась в Таганрогском заливе из-за изменений климата

Песчаная креветка расширила ареал обитания в Азовском море из-за изменения климата.

Источник: Комсомольская правда

Ученые Южного научного центра РАН зафиксировали расширение ареала обитания песчаной креветки Crangon crangon в Азовском море. Если ранее этот вид встречался только в Керченском проливе и южной части моря, то теперь его обнаружили в Таганрогском заливе.

Как сообщают в статье ихтиолог ЮНЦ РАН Глеб Гуськов и кандидат биологических наук Игорь Шохин, в конце мая 2024 года в западной части Таганрогского залива на глубине 7,5 метров была обнаружена серая песчаная креветка. Ученые связывают миграцию вида с осолонением и повышением температуры воды в Азовском море за последние годы.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!