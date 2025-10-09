Песчаная креветка появилась в Таганрогском заливе из-за изменений климата

Как сообщают в статье ихтиолог ЮНЦ РАН Глеб Гуськов и кандидат биологических наук Игорь Шохин, в конце мая 2024 года в западной части Таганрогского залива на глубине 7,5 метров была обнаружена серая песчаная креветка. Ученые связывают миграцию вида с осолонением и повышением температуры воды в Азовском море за последние годы.