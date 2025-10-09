Электронный сертификат результатов ЦЭ и ЦТ начали внедрять в Беларуси

Как отметили в профильном ведомстве, этот проект направлен на повышение прозрачности, надежности и удобства получения и использования результатов централизованного экзамена и тестирования, как абитуриентами, так и вузами.
К старту приемной кампании-2026 года Республиканский институт контроля знаний (РИКЗ) должен реализовать возможность просмотра и скачивания электронных сертификатов из системы «Электронная очередь для подачи документов при поступлении в УВО».
Отмечается, что все сертификаты будут заверены электронной цифровой подписью.
Внедрение электронного сертификата — важный шаг к созданию единой цифровой образовательной среды, повышению доверия к результатам экзаменов и упрощению процесса поступления в вузы.
В министерстве также подчеркнули, что их специалисты совместно с РИКЗ прилагают все усилия, чтобы обеспечить надежность, конфиденциальность и удобство новой системы.
По итогам апробации использования электронных сертификатов ЦЭ и ЦТ будет осуществлен полный переход на цифровые сертификаты.
При этом в Минобре обратили внимание, что наличие электронного сертификата не отменяет необходимости предоставления оригинала бумажного оригинала в вуз при подаче документов на поступление.