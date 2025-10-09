В России запустят новую серию проектов по популяризации науки и технологий

«Литература учит мыслить нестандартно, смело мечтать и видеть то, что пока не существует. Только человек с воображением способен предложить миру нечто новое — будь то машина времени, как у Герберта Уэллса, или спутники, как у Королева, вдохновленного фантастами. Мы в “Издательстве АСТ” уверены: научная фантастика — это не просто жанр, а важнейший инструмент воспитания нового поколения ученых, инженеров, исследователей. Интерес к научно-популярной литературе и научной фантастике будет только расти, и большой вклад в это внесут наши совместные проекты с Десятилетием науки и технологий. Литература и наука неотделимы друг от друга и совместно влияют на будущее, делая его счастливее, интереснее и гуманнее», — отметила генеральный директор «Издательства АСТ» Татьяна Горская.