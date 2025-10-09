В России запустят новую серию проектов по популяризации науки и технологий

Серию тематических инициатив Десятилетия науки и технологий запустят в России. Соответствующее соглашение подписали Министерство науки и высшего образования России и АНО «Национальные приоритеты» с «Издательством АСТ» и благотворительным фондом «Вклад в будущее».
Новые проекты будут направлены на популяризацию науки. Кроме того, они будут ориентированы на вовлечение в мероприятия Десятилетия школьников и учителей, студентов и сотрудников университетов, а также представителей научного сообщества и коммерческого сектора.
Например, издательская группа «Эксмо-АСТ» проведет акции в поддержку 100-летия Аркадия Стругацкого, а также федеральный конкурс «Будущее сегодня: фантастика вместе с AI». Кроме того, ее редакции выпустят мемуары и биографии ученых, книги об их открытиях и научных достижениях. Среди других совместных инициатив — проект для студентов и старшеклассников «Научная вселенная» и всероссийская викторина «История будущего: технология научной фантастики».
«Литература учит мыслить нестандартно, смело мечтать и видеть то, что пока не существует. Только человек с воображением способен предложить миру нечто новое — будь то машина времени, как у Герберта Уэллса, или спутники, как у Королева, вдохновленного фантастами. Мы в “Издательстве АСТ” уверены: научная фантастика — это не просто жанр, а важнейший инструмент воспитания нового поколения ученых, инженеров, исследователей. Интерес к научно-популярной литературе и научной фантастике будет только расти, и большой вклад в это внесут наши совместные проекты с Десятилетием науки и технологий. Литература и наука неотделимы друг от друга и совместно влияют на будущее, делая его счастливее, интереснее и гуманнее», — отметила генеральный директор «Издательства АСТ» Татьяна Горская.
«Бизнес становится все более активным участником Десятилетия науки и технологий: он выступает и квалифицированным заказчиком, и партнером по вовлечению молодежи, и активным участником популяризации науки. За 4 года нам удалось совместно реализовать много интересных и содержательных проектов, направленных на вовлечение школьников и студентов в науку, поддержку молодых исследователей. Мы постоянно работаем над расширением пула партнеров и всегда готовы к новым проектам, направленным на решение задач Десятилетия», — отметил заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.