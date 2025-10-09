Единое пособие в Башкирии получили 300 тысяч детей и 5,8 тысячи беременных

Отделение Социального фонда России по Башкирии подвело итоги выплаты единого пособия семьям с детьми и беременным женщинам в текущем году. По данным ведомства, эту меру поддержки получили более 300 тысяч детей и 5840 будущих мам.
Как сообщает пресс-служба СФР, единое пособие предназначено для семей с невысокими доходами. Выплата назначается после комплексной оценки нуждаемости семьям и женщинам, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума региона проживания.
Для получения пособия необходимо, чтобы родители и дети были гражданами России и постоянно проживали на территории страны. Размер выплаты составляет 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума.
Особенностью пособия является проактивный принцип назначения: при рождении в семье нового ребенка, если выплата на старших детей уже оформлена, подавать отдельное заявление на новорожденного не требуется. Соцфонд назначает выплату автоматически в том же размере.
Процесс оформления пособия максимально упрощен благодаря цифровизации. Родителю достаточно подать одно заявление на портале «Госуслуги», остальные необходимые сведения фонд получает через систему межведомственного электронного взаимодействия.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.