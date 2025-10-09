Сгущенка и необычная ратуша: топ-5 туристических мест Гомельской области

Для многих путешествие по Гомельской области в первую очередь ассоциируется с посещением в Гомеле шикарного парка с дворцом Румянцевых-Паскевичей, усадьбы Козелл-Поклевских в деревне Красный Берег, которая напоминает необычный сказочный замок, а также с природным отдыхом в национальном парке «Припятский».
Однако это далеко не все, чем в туристическом плане богаты эти полесские земли. Какие города и объекты нужно обязательно включить в маршрут по Гомельской области, корреспондент Sputnikобсудил с опытным экскурсоводом и кандидатом исторических наук Сергеем Бусько.
Стоянка древнего человека
Планируя поездку по Гомельщине, обязательно рекомендую включить в маршрут деревню Юровичи, где можно увидеть древнейшую в Беларуси стоянку первобытных людей и Свято-Рождество-Богородичный монастырь с чудотворными иконами.
Как уточнил Бусько, древнейшей стоянке первобытного человека, которая сохранилась в Юровичах, около 25 тысяч лет. Поселение в этом месте было обнаружено белорусскими археологами еще в 1929 году. Позже там были найдены останки 20 мамонтов, первобытного быка и дикого коня, а также орудия труда и другие артефакты, позволяющие представить жизнь предков.
Юровичи интересны не только экспонатами из первобытной эпохи. На холме археологи обнаружили средневековое городище, датируемое Х-ХIII веками.
Сейчас здесь организован археологический комплекс, который посвящен периоду первобытности, где можно увидеть реконструкцию жилища кроманьонца, а также костные останки животных ― бедренную кость и четырехкилограммовый зуб мамонта.
Помимо этого музейного комплекса, в Юровичах можно посетить и местный мужской монастырь. Он был основан иезуитами в начале XVIII века для сохранения маленькой чудотворной иконы Божией Матери, которая сегодня входит в сотню самых почитаемых святынь православного мира. Однако в 1855 году икона была вывезена и сейчас в монастыре хранится ее список, а оригинал можно увидеть в краковском храме Святой Варвары.
В разные времена на его территории располагались учебные заведения, храмы и даже военные гарнизоны, но до наших дней монастырь сохранил свой облик и остается важным духовным центром региона. А его удачное расположение на возвышенности над рекой позволяет полюбоваться еще и потрясающим видом на окрестности.
Самая необыкновенная ратуша
Обязательно рекомендую заехать в город Чечерск, история которого насчитывает более восьми столетий. С давних времен он славился производством стекла и хрусталя, который в 1751 году был даже представлен на международной выставке в Лондоне, а изделия из стекла возили в Санкт-Петербург для царских дворцов.
Среди достопримечательностей Чечерска ― Свято-Преображенская церковь в стиле классицизм, на поминающая храм-ротонду, а также ратуша, авторство которой приписывают знаменитому архитектору Бартоломео Франческо Растрелли.
Каменная ратуша, которая сегодня украшает центральную площадь города, была возведена во второй половине XVIII века. Всего в Беларуси сохранилось пять таких аутентичных сооружений ― в Несвиже, Витебске, Шклове, Слониме и Чечерске, но Чечерская считается самой необычной.
Дело в том, что вместо одной она имеет пять деревянных башен, которые декорированы под каменные. А в зависимости от точки обзора в ее оформлении увидеть черты классицизма, готики и даже восточные мотивы.
Сегодня там разместился районный музей. Во время реставрации ратуши была восстановлена оригинальная деревянная винтовая лестница, по которой можно подняться под самый шпиль центральной башенки, оттуда открывается прекрасный вид и на город, и на его окрестности.
А еще в Чечерске можно найти замчище: место очень живописное, так как крутой холм сотворен самой природой в месте впадения реки Чечеры в Сож.
В память о жертвах войны
Если, путешествуя по Гомельской области, планируете захватить какой-нибудь объект, посвященный жертвам Великой Отечественной войны, то я бы рекомендовал заехать в мемориальный комплекс «Ола», созданный на месте сожженной деревни.
Во время войны жители соседних деревень прятались в деревне Ола, а также в близлежащем лесу, спасаясь от фашистов. Но утром 14 января 1944 года деревню окружил немецкий карательный отряд и всех жителей Олы, а также прятавшихся там жителей других деревень загнали в дома и подожгли.
Пытавшихся спастись и убежать, расстреливали на месте из пулеметов и автоматов или бросали в огонь живыми. Всего было убито 1758 мирных жителей, из них 508 женщин и 950 детей.
После войны деревня Ола так и не возродилась. Сейчас на этом месте открыт масштабный комплекс с небольшой часовней, тремя арками, на которых написано количество жертв, плитами с силуэтами людей вдоль аллеи и основной площадкой с братской могилой.
За сгущенкой и не только
Еще я бы добавил в маршрут Рогачев. Это очень милый город, который совсем не похож на все восточные белорусские города, он больше подходит западной части Беларуси. Рогачев может стать хорошим дополнением, как для тех, кто едет из дворца Булгаков в Жиличах в усадьбу Козелл- Поклевских в Красный Берег, так и для тех, кто просто путешествует по Гомельской области.
В этом городе любители сладкого могут не только закупиться свежайшей сгущенкой с местного молочно-консервного комбината, но и сделать фото со скульптурой гигантской баночки сгущенки, которая была установлена более 10 лет назад.
Кстати, в местном магазине рядом с самим производством кроме классического варианта сгущенки можно купить и такие виды, которых в обычном магазине просто так не встретить, например, со вкусом «Ирландский крем», кокосовым, ирисо-сливочным или с ароматом лесного ореха.
Также в Рогачеве можно посмотреть на неоготический костел святого Антония, который был освящен в 1912 году и немало повидал на своем веку. За годы советской власти он успел побывать и зерноскладом, и цехом по производству лимонада, и хлебозаводом.
В начале 2000-х годов здание было передано местной католической общине, в 2003 году начались работы по реставрации храма, но они несколько затянулась, так что посмотреть на этого неоготического красавца можно только через глухой забор.
Есть в Рогачеве и городище древнего города на правом берегу реки Днепр, где город начинал свою историю. Кроме того, в городе можно посмотреть на эклектичный дом купца Беленького, построенный на рубеже
Интересен этот город и с исторической точки зрения, так как это место, где переплетено сразу несколько судеб. Томаш Гриневич ― белорусский шляхтич, который участвовал в 1863 году в восстании Кастуся Калиновского, был похоронен именно на рогачевском кладбище. Примерно десять лет назад местные активисты установили памятный крест и валун на месте его предполагаемой могилы.
А, по словам Владимира Короткевича, Гриневич был его родственником по материнской линии. Писатель изучал биографию повстанца, и тот стал прототипом героев его произведений «Нельзя забыть» и «Колосья под серпом твоим».
Особенная красота Полесья
Потом я бы рекомендовал включить в маршрут Мозырь. По моему мнению, это один из самых недооцененных городов Полесья, хотя оно там чувствуется абсолютно по-особенному. Там и архитектура впечатляет, и совсем не характерный для Беларуси ландшафт.
Дело в том, что для Беларуси с ее равнинным рельефом Мозырь является чем-то выдающимся. Этот город даже называют «белорусской Швейцарией» благодаря его расположению прямо на Мозырской гряде ― возвышенности, сформированной ледником.
Из туристических локаций этого города в качестве отправной точки Бусько рекомендует брать Собор Святого Михаила Архангела, в крипте которого находится единственный в стране храм-музей политических репрессий. Обязательно стоит посетить музей народной культуры Мозырщины «Палеская веда», где можно поближе «познакомиться» с полешуками, узнать об их традициях, верованиях, обрядах и ритуалах.
Среди знаковых достопримечательностей города ― костел святого Михаила Архангела и монастырь цистерцианок, а также бровар 1885 года, где налажен выпуск старинных белорусских напитков ― сбитня и медовухи.
Кроме того, в 2005 году к 850-летию города на Замковой горе был воссоздан деревянный «Мозырский замок». Это уменьшенная копия разрушенного три с половиной века назад замка. Сегодня это один из самых популярных туристических объектов этого города.