Сгущенка и необычная ратуша: топ-5 туристических мест Гомельской области

Еще я бы добавил в маршрут Рогачев. Это очень милый город, который совсем не похож на все восточные белорусские города, он больше подходит западной части Беларуси. Рогачев может стать хорошим дополнением, как для тех, кто едет из дворца Булгаков в Жиличах в усадьбу Козелл- Поклевских в Красный Берег, так и для тех, кто просто путешествует по Гомельской области.