Белстат: 55,1% белорусок старше 18 лет являются матерями

Также в 2024-м работали 2 миллиона 232 тысячи белорусских женщин в возрасте 18 — 58 лет. Из них у 48% были несовершеннолетние дети. Причем у 56,9% работающих белорусов — один ребенок, у 33% — двое детей, у 10,1% — три и более детей. По статистике в среднем матери тратят на уход за детьми около двух часов 16 минут в день.