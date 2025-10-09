Белстат: 55,1% белорусок старше 18 лет являются матерями

Стало известно, что в Беларуси 55,1% женщин старше 18 лет являются матерями. Об этом сообщили в статистическом обзоре Белстата.
На 1 января 2025 года в Беларуси проживало 4 миллиона 47 тысяч женщин в возрасте от 18 лет и старше. Из них 55,1% являются матерями.
За прошлый год в брак вступили 46,2 тысячи белорусок. В среднем в первый раз белоруски выходят замуж примерно в 26,7 года, а повторный брак заключают после 40,3 года. Первого ребенка белоруски в среднем рожают в 27,6 года.
Также в 2024-м работали 2 миллиона 232 тысячи белорусских женщин в возрасте 18 — 58 лет. Из них у 48% были несовершеннолетние дети. Причем у 56,9% работающих белорусов — один ребенок, у 33% — двое детей, у 10,1% — три и более детей. По статистике в среднем матери тратят на уход за детьми около двух часов 16 минут в день.
Тем временем Нацбанк сказал про три миллиона рублей, которые мошенники украли у белорусов.