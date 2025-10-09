Экспортерам Свердловской области компенсируют расходы на перевозку товара

Предприятия из Свердловской области, отправляющие продукцию за границу, смогут компенсировать до 80% расходов на перевозку. Поддержка экспортеров — одна из задач нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в департаменте информационной политики региона.
«С изменением логистических цепочек, развитием новых транспортных коридоров растут и расходы компаний на логистику. Поэтому мы ввели такой инструмент содействия. Это существенная и востребованная поддержка для компаний малого и среднего бизнеса. Однако лимиты ограничены, и в приоритете у нас экспортеры, которые еще не получали меры содействия Центра поддержки экспорта», — пояснил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.
Для того чтобы получить поддержку, нужно зарегистрироваться в личном кабинете на сайте sofp.ru и оставить заявку на услугу «Транспортировка» в разделе «Центр поддержки экспорта». Воспользоваться такой услугой можно до конца года.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.