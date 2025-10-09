Экспортерам Свердловской области компенсируют расходы на перевозку товара

«С изменением логистических цепочек, развитием новых транспортных коридоров растут и расходы компаний на логистику. Поэтому мы ввели такой инструмент содействия. Это существенная и востребованная поддержка для компаний малого и среднего бизнеса. Однако лимиты ограничены, и в приоритете у нас экспортеры, которые еще не получали меры содействия Центра поддержки экспорта», — пояснил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.