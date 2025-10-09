Ричмонд
В Иркутской области восстановили авиасообщение с отдаленными районами

На эти цели из бюджета выделили 30 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области возобновили субсидируемые авиарейсы в труднодоступные населенные пункты. Как сообщили КП-Иркутск в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, полеты по маршрутам Иркутск-Киренск и Иркутск-Ербогачен были приостановлены с 19 сентября 2025 года после полного использования выделенных бюджетных средств.

— Сложившаяся ситуация оставила без доступного транспортного сообщения жителей отдаленных территорий Киренского и Катангского районов. Прокурор обратился к властям с просьбой выделить дополнительное финансирование для обеспечения авиаперевозок, — отметили в пресс-службе ведомства.

После из регионального бюджета было выделено 30 миллионов рублей на поддержку авиасообщения. Этих денег достаточно для полного восстановления регулярных субсидируемых рейсов.

