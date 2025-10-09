Российско-Таджикистанский индустриальный парк построят в Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о подписании соглашения о создании Российско-Таджикистанского индустриального парка. Церемония прошла в присутствии президентов России и Таджикистана Владимира Путина и Эмомали Рахмона.
Как сообщил руководитель региона, будущий парк разместится на территории 9,3 гектара. Корпорации развития Башкирии предстоит за счет федерального бюджета провести реконструкцию и модернизацию производственных корпусов в два этапа.
Еще одной важной задачей, по словам Хабирова, станет привлечение резидентов в индустриальный парк. Он отметил, что ряд предприятий республики уже проявили заинтересованность в участии в этом проекте.
Глава республики охарактеризовал произошедшее сегодня событие как начало нового этапа в развитии экономических отношений между Башкирией и Таджикистаном.
