Российско-Таджикистанский индустриальный парк построят в Башкирии

В Башкирии появится Российско-Таджикистанский индустриальный парк.

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о подписании соглашения о создании Российско-Таджикистанского индустриального парка. Церемония прошла в присутствии президентов России и Таджикистана Владимира Путина и Эмомали Рахмона.

Как сообщил руководитель региона, будущий парк разместится на территории 9,3 гектара. Корпорации развития Башкирии предстоит за счет федерального бюджета провести реконструкцию и модернизацию производственных корпусов в два этапа.

Еще одной важной задачей, по словам Хабирова, станет привлечение резидентов в индустриальный парк. Он отметил, что ряд предприятий республики уже проявили заинтересованность в участии в этом проекте.

Глава республики охарактеризовал произошедшее сегодня событие как начало нового этапа в развитии экономических отношений между Башкирией и Таджикистаном.

