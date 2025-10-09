Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тольяттинском лесничестве укоренили 17,5 тысячи саженцев сосны

Работы провели на участке площадью 3 га.

Акцию по высадке леса провели в 17-м квартале Тольяттинского лесничества в Самарской области в соответствии с целями и задачами национального проекта «Экологическое благополучие». Во время нее было укоренено 17,5 тыс. сеянцев сосны, сообщили в администрации городского округа Тольятти.

Участниками акции стали представители предприятия «Тольяттикаучук», а также сотрудники школ, в том числе спортивных, детских садов и библиотек. Лесовосстановительные работы провели на территории площадью 3 га. Уточним, что в 2021 году этот участок пострадал от пожара.

«Хочу отметить, что работа по восстановлению, восполнению и уходу за лесными культурами ведется у нас, в Тольяттинском лесничестве, на постоянной основе. Только в этом году лесовосстановительные мероприятия проведены на площади 50 гектаров. Будем продолжать двигаться в этом направлении. Ведь лес для Тольятти — это настоящее наследие, которое мы должны охранять и беречь», — подчеркнул глава Тольятти Илья Сухих.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.