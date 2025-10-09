В Тольяттинском лесничестве укоренили 17,5 тысячи саженцев сосны

«Хочу отметить, что работа по восстановлению, восполнению и уходу за лесными культурами ведется у нас, в Тольяттинском лесничестве, на постоянной основе. Только в этом году лесовосстановительные мероприятия проведены на площади 50 гектаров. Будем продолжать двигаться в этом направлении. Ведь лес для Тольятти — это настоящее наследие, которое мы должны охранять и беречь», — подчеркнул глава Тольятти Илья Сухих.