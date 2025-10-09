Вузы ограничат платный прием по 44 специальностям

Как пояснили в министерстве, необходимость регулирования вызвана неполным освоением квот: в 2025 году из 1,9 миллиона платных мест было занято лишь 673,3 тысячи, что составляет около 34% от плана. Пилотный проект пока коснется только 44 направлений подготовки, перечень которых утвердит правительство РФ.