Вузы ограничат платный прием по 44 специальностям

С 2026 года российские вузы столкнутся с новыми ограничениями при наборе студентов на платной основе.

Источник: Аргументы и факты

Власти вводят регулирование объема платного приема по 44 специальностям программ бакалавриата и специалитета, о чем сообщила на стратегической сессии в Казани представитель Минобрнауки Елена Тумакова.

Предельное количество платных мест будет рассчитываться на основе средних показателей приема за последние три года. Важным нововведением станет запрет на увеличение числа платных мест в ходе приемной кампании — сейчас вузы имеют такую возможность.

Как пояснили в министерстве, необходимость регулирования вызвана неполным освоением квот: в 2025 году из 1,9 миллиона платных мест было занято лишь 673,3 тысячи, что составляет около 34% от плана. Пилотный проект пока коснется только 44 направлений подготовки, перечень которых утвердит правительство РФ.

Напомним, студенты КФУ в следующем учебном году начнут учиться с ноября.