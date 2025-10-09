В мордовском селе Кемля завершили благоустройство Советской площади

Благоустройство Советской площади в селе Кемля в Республике Мордовии провели в соответствии с целями и задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации главы и правительства региона.
На общественной территории уложили тротуарную плитку, установили скамейки и урны. Также специалисты смонтировали современное освещение. На обновленной площади планируют проводить массовые мероприятия — концерты и народные гуляния. А зимой там разместят новогоднюю елку.
Напомним, что ранее уже проводили работы по благоустройству этого пространства. Тогда мастера засеяли газон и установили качели.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.