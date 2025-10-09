В России могут уточнить закон о запрете поиска экстремистских материалов

Как объяснял ранее РИА Новости соавтор поправок, сенатор Артем Шейкин, основной акцент нового закона делается на регулирование провайдеров, платформ и технических посредников. Парламентарий отмечал, что россиян не планируют наказывать за доступ к запрещенным ресурсам при помощи VPN, а открытие страницы с экстремистскими материалами не будет нарушением, если контент не распространяется, не сохраняется и не популяризируется. Также, по его словам, россиян не будут штрафовать за вход в Instagram (деятельность Meta, которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram, запрещена в России как экстремистская) и другие заблокированные ресурсы.